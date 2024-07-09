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Denizli'de parkta çıkan tartışmada arkadaşını öldüren zanlı ve yanındakiler tutuklandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oturan arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada, bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından cinayet zanlısı ve olay yerinde bulunan iki kardeş tutuklandı.

Denizli'de parkta oturan arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada, arkadaşını tabancayla vurarak öldüren işlenen cinayet zanlısı ve olay anında yanında bulunan iki kardeş tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda; Osman Petem (33), Hasan Hüseyin K. (30), Hasan G. (27) ve kardeşi Rahmi G. (29), parkta oturdukları sırada aralarında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Petem'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Petem, olay yerinde yere yığılırken, arkadaşları ve cinayet zanlısı Hasan Hüseyin K., olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Petem'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısı ve yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Petem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, olaya karışan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Osman Petem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından dün Çakmak Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Petem defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan Hüseyin K., Hasan G. ve Rahmi G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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