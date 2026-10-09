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Denizli'de pansiyonda ölen yaşlı çift, Uşak'ın Tatar beldesinde toprağa verildi

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Denizli'de pansiyonda ölen yaşlı çift, Uşak'ın Tatar beldesinde toprağa verildi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki pansiyonda banyoda hareketsiz bulunan yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından Uşak Sivaslı Tatar beldesine getirilen çift, ikindi namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi.

Denizli'de bir pansiyonda hayatını kaybeden yaşlı çift, memleketleri Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pansiyonda konaklayan Yaşariye Ünver (79) ve eşi Tahsin Ünver (80), bir süre odalarından çıkmayınca pansiyon sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Banyoda hareketsiz halde bulunan yaşlı çiftin, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesine getirilen çiftin cenazeleri için evlerinin önünde helallik alındı. İkindi namazını müteakip Aşağı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yaşariye ve Tahsin Ünver çifti, belde mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, 4 Ekim'de pansiyona yerleşen çiftin tatil için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi. Tahsin Ünver'in 1971 yılında işçi olarak Danimarka'ya gittiği, 1973 yılında ise eşini de yanına aldığı ve Danimarka'dan emekli olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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