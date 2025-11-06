Haberler

Denizli'de Oto Galeri Yangını: Kundakçı Yakalandı

Denizli'de Oto Galeri Yangını: Kundakçı Yakalandı
Güncelleme:
Denizli'de bir oto galerinin kundaklandığı olayda, yangını çıkardığı iddia edilen E.K. gözaltına alındı. Kundaklama, E.K.'nın tutuklu kuzenine zarar vermek amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Denizli'de 5 otomobilin hasar gördüğü oto galeri yangınını çıkarttığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kundakçı, kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan zanlıya zarar vermek amacıyla iş yerini yaktığını itiraf etti.

Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dün sabaha karşı meydana gelen olayda, bir oto galerinde yangın çıktı. Oto galeriden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri oto galerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Oto galeri içerisinde çıkan yangında satılmayı bekleyen 5 araç ise hasar gördü.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda yangını E.K.'nın çıkardığını belirledi. E.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nın ile ifadesinde 11 Ekim'de kuzeni Önder Kandemir'i (39) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil B.'ye zarar vermek amacıyla galerisini kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
