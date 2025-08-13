Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın, Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında başladı.
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa