Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın, Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında başladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
