Elektrik teliyle temas eden nakliye asansöründe akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Elektrik teliyle temas eden nakliye asansöründe akıma kapılan genç hayatını kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evden eşya çıkarmak için kurulan nakliye asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu 22 yaşındaki Batuhan Koçan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de evden eşya çıkarmak için kurulan nakliye asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taşınma olan bir evin eşyalarının nakliyesi için asansör kuruldu. Eşyaların nakliyesi sırasında asansör elektrik telleri ile temas etti. Bu sırada Batuhan Koçan (22) ise akıma kapıldı.

Elektrik telliyle temas eden nakliye asansöründe akıma kapılan genç hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri akımdan kurtarılan genci ambulansla hastaneye sevk etti. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Batuhan Koçan kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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