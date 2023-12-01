Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Miras Kavgası Sonucu Çiftçi Taş ve Sopalarla Dövülerek Öldürüldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'nin Çameli ilçesinde, miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu çiftçi taş ve sopalarla dövülerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü kadın 5 kişinin darp ettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz'i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler, Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Deniz Jandarma Denizli Şiddet Adliye Ölüm Soruşturma Gözaltı 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title