Üye Girişi
Haberler

Denizli'de miras kavgası: Karı koca amcalarını sopayla öldürdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında, amcalarını sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı

Ölümle sonuçlanan miras kavgasının ardından Muğla'da yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında, amcalarını sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mehmet Deniz ile ağabeyi Aziz D. arasında miras malı olan bir tarla ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki kardeş arasında yaşanan miras kavgası, Aziz D.'nin eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. ve Gül Yağmur D.Y. ile damadı Emrah Y.'nin de dahil olmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 3'ü kadın 5 kişi tarafından darp edilen Mehmet Deniz, aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akraba katilleri JASAT'tan kaçamadı

Bir kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının ardından olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Denizi İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinden otomobille Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne kaçtıklarını belirlediği 5 şüpheliyi, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Karı koca suçlarını itiraf etti

Gözaltına alınan Aziz D., Filiz D., Yasemin D., Gül Yağmur ve Emrah Y., jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından Çameli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, amcaları Mehmet Deniz'i sopayla vurarak kendilerinin öldürdüğünü itiraf eden Gül Yağmur D.Y. ve kocası Emrah Y. tutuklanırken; diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Deniz Denizli Çameli Miras Tutuklama Aile İçi Şiddet Cinayet Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 2 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Hatayspor - Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Hatayspor - Antalyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef Tolga hasta mı, Tolga'nın hastalığı ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title