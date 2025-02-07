Denizli'de Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığına Operasyon

Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bizans, Roma ve Tunç çağına ait olduğu tespit edilen tarihi objeler ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık yapan şahıslara yönelik mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli'nin Kale İlçesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde, 2 şüpheli şahıs yakalanırken Roma dönemine ait 8 adet süs eşyası, 3 adet kandil, 1 adet gözyaşı şişesi, Bizans dönemine ait 4 adet sikke, 6 adet tarım aleti, 2 adet tarihi terazi, Tunç Çağına ait 2 adet testinin yanı sıra 1 adet detektör, 3 adet av tüfeği ve 70 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ