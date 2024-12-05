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Denizli'de Komşusunu Vurup İntihar Eden Çiftçi Gözyaşlarıyla Gömdü

Denizli'de Komşusunu Vurup İntihar Eden Çiftçi Gözyaşlarıyla Gömdü
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Denizli'nin Çameli ilçesinde, ailevi sorunlar yaşayan yaşlı çiftçi Veli Say, komşusu Necati Gözen'i av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar etti. Olay sonrası her iki kişinin cenazeleri defnedildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çalışmakta olan komşusunu av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihar eden yaşlı çiftçi, başka bir köye gömüldü.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda; bir süredir ailevi sorunları olduğu öğrenilen Veli Say (74), evinin penceresinden komşusu Necati Gözen'e (51) av tüfeğiyle ateş etti. Bahçedeki tesiste yetiştirdikleri alabalıklarla ilgilenirken sırtından vurulan Necati Gözen, kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayın ardından kendisini evine kilitleyen Veli Say, aynı silahla göğsüne ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duran vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada ağır yaralanan Necati Gözen, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesinde sevk edildi. Necati Gözen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kilitli kapıyı açarak eve giren jandarma ekipleri ise Veli Say'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Aralarında bilinen hiçbir husumet bulunmadı halde komşusu tarafından çalışırken öldürülen Necati Gözen ile saldırıyı gerçekleştirip intihar eden Veli Say'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Necati Gözen'in cenazesi Taşlıca Mahallesi'nde toprağa verilirken, Veli Say'ın cenazesinin ise sadece birkaç kişinin katılımıyla Elmalı Mahallesi'nde defin edildi.

Uzun yılardır ailevi sorunlar yalayan Veli Say'ın eşinin geçtiğimiz haftalarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk ettiği, geçtiğimiz günlerde boşanma davası dilekçesi eline ulaşan yaşlı adamın bu yüzden bunalıma girmiş olabileceği iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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