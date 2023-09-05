Denizli'de Kocası Tarafından Öldürülen Kadının Katili Hakkında İddianame Hazırlandı

Denizli'de kocası tarafından boğazı sıkılıp öldürülen ve gömüldüğü arazide 6 ay sonra bulunan Mine Kocadağ'ın katil kocası Mithat Kocadağ hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Denizli'de kocası tarafından 30 dakika boyunca boğazı sıkılıp öldürülen ve gömüldüğü arazide 6 ay sonra bulunan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın katil kocası Mithat Kocadağ hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25) ile eşi Mithat Kocadağ (31) arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan 6 ay boyunca haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Gömdüğü yeri gösterdi

Mithat Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi. Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu. Çuvalın ağzı açıldığında annenin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Mithat Kocadağ itirafın ardından canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.

"Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı"

İstanbul'dan Denizli'ye getirilen Mithat Kocadağ ifadesinde, "Eşimin ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım. Olay gecesi saat 03.00'te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin bahçesine gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" diyerek tüyleri ürpertti. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tamamlanın soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazırlandı. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Mithat Kocadağ hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'eşe nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. İddianamede, çiftin boşanma aşamasında olduğu, Mithat Kocadağ'ın genç kadını bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

'En kuvvetli zehir hangisidir?'

Düzenlenen iddianamede, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde 'En etkili fare öldüren ilaç', 'En kuvvetli zehir hangisidir?', 'İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız' başlıklarında aramalar gerçekleştirildiği ayrıca, 'Zorla ilişkide çocuk olur mu' şeklinde arama yapıldığının tespit edildiği yer verildi. Öte yandan, Mithat Kocadağ'ın eşiyle ölmeden önce birliktelik yaşandığı beyanına da dikkat çekilip, ancak boşanma aşamasında olmaları nedeniyle 'Mine Kocadağ'ın rızasıyla cinsel ilişkiye girmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu', bu nedenle birlikteliğin zorla cinsel saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi. - DENİZLİ