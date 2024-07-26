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Denizli'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

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Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Muhammet Çıralı'nın cansız bedeni, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulundu. Çıralı'nın motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Muhammet Çıralı'nın cansız bedeni, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Başaran Mahallesi'nde kötü koku duyan vatandaşlar, arazide bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenen gencin Denizli'de 5 gündür kayıp olarak aranan Muhammet Çıralı (25) olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aydın Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelere göre Çıralı'nın motosiklet kazası sonucu olay yerinde öldüğü düşünülüyor.

Öte yandan, Çıralı'nın ailesinin 21 Temmuz Cumartesi gününden beri kendisinden haber alamadığı ve kayıp ilanı verdiği belirtildi. Her yerde evlatlarını arayan ailenin oğullarının yerini bulan kişi içinde 250 bin TL para ödülü verecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kuyucak Denizli Çıralı Aydın Tavas Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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