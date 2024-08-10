Denizli'de kavşakta ışık ihlali yapan iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu ters dönen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip T. yönetimindeki 20 AE 231 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan geçmek istediği sırada Oktay Y. idaresindeki Almanya'dan gelen HN OS 186 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Necip T.'nin kullandığı hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Necip T.'nin kullandığı araçtaki oğlu olduğu öğrenilen bir çocuk yaralandı. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iki sürücünün birbirlerini kırmızı ışık ihlali yapmakla suçlamaları ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ