Aile tartışmasında cinayet! Oğlunun yaralandığını gören anne, eşini demir sopayla öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışma cinayetle son buldu. Kocasına başına demir sopayla vurarak öldüren kadın ve 22 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

EŞLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

OĞLUNUN YARALANDIĞINI GÖRÜNCE KOCASINA DEMİR SOPAYLA VURDU

Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu 22 yaşındaki Zafer Kutludağ, kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı. Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu.

ALDIĞI DARBEYLE YERE YIĞILIP CAN VERDİ

Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

ANNE VE OĞUL GÖZALTINDA

Olayın ardından anne Ayşe Kutludağ ve oğlu Zafer Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne ve oğlunun ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.