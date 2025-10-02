Denizli'de Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda binlerce kaçak sigarayla yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla sigara kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen bir şüpheli yakalandı.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 25 bin adet sarma dolma sigara, 226 kilogram kıyılmış tütün, bin paket sigara, 330 bin sahte bandrollü boş makaron ve bin 768 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DENİZLİ