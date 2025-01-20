Üye Girişi
Haberler
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktığı anlar kamerada

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını
Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti

Trump'tan yemin töreni öncesi kritik 3. Dünya Savaşı mesajı!
Sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

Milyonların beklediği uygulama ABD'ye geri döndü

Denizli'de Işık İhlali Sonucu Motokurye Hayatını Kaybetti

Denizli'de Işık İhlali Sonucu Motokurye Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ışık ihlali yapan bir otomobilin çarptığı motokurye Abdullah İşçen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli'de kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan genç motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Acılı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydanda geldi. Edinilen bilgilere göre motokurye Abdullah İşçen (25), 09 AIK 531 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada S.K., yönetimindeki 20 FZ 022 plakalı Alfa Romeo marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Abdullah İşçen motosikletiyle birlikte metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları Abdullah İşçen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazada ışık ihlali can aldı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden yapılan ilk incelemelerde S.K.'nin trafik ışıklarının yeşilden kırmızıya döndüğü esnada geçtiği tespit edildiği öğrenildi. Kazada motokuryenin kullandığı motosiklet çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.

Öte yandan, Abdullah İşçen'in aile üyeleri ve acılı haberi alan motokuryeler kazanın meydana geldiği bölgeye adeta akın etti. Acılı haberi alan yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk futbolundaki kaosu sordular! Verdiği yanıt bomba
img

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
img

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Suriye'nin yeni yönetiminden terör örgütü PKK/YPG'nin 'özel birlik' önerisine ret

Suriye'nin yeni yönetiminden PKK/YPG'yi çıldırtacak açıklama
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.