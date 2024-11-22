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Denizli'de Hırsızlık Olayı Çözüldü, Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Hırsızlık Olayı Çözüldü, Şüpheli Yakalandı
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bir evden 250 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin 55 kameranın görüntülerini incelemesi sonucunda yakalandı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bir evden 250 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin 55 kameranın saatlerce uzunluğundaki görüntüsünün izlenmesi sonucu yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Beyağaç ilçesinde 10 Kasım 2024 tarihinde T.S. isimli şahsın ikametinden yaklaşık değeri 250 TL olan 61 gram ağırlığındaki 3 adet bilezik ile 6 adet çeyrek altın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması olayının ihbar edilmesi üzerine titiz bir çalışma yürütüldü. JASAT timlerince yapılan kapsamlı çalışmalarda, şüphelinin tespitine yönelik olarak bölgedeki ev, iş yeri, otobüs terminali ve kent güvenlik sistemine dahil 55 kameranın saatlerce uzunluktaki kaydı izlenerek hırsızlık olayını B.S. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Beyağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan başarılı operasyon neticesinde şüpheli şahıs kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı. Adli makamlara sevk edilen B.S. tarafından çalınan 3 adet bilezik ile 6 adet çeyrek altın sahibine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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