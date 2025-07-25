Denizli'de Gözyaşartan Cinayet: Eşini Sevdiğini Söylerken İntihar Etti

Denizli'de Gözyaşartan Cinayet: Eşini Sevdiğini Söylerken İntihar Etti
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Ali Özlemiş, gönül ilişkisi yaşadığı Nurcan Özkul'u bıçaklayarak öldürdükten sonra eşine 'Seni çok seviyorum' mesajı göndererek intihar etti. Eşinin eve dönüşü, iki cesetle karşılaşmasıyla trajik bir hale dönüştü.

Denizli'de gönül ilişkisi yaşadığı kadını kendi evinde bıçaklayarak öldüren adam, eşine ise "Seni çok seviyorum" mesajı atarak intihar etti. İşten dönen adamın eşi ise, eve geldiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı.

Olay, Serinhisar ilçesi Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Özlemiş, bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı öğrenilen Nurcan Özkul ile kendisine ait evde buluştu. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Özlemiş, eline aldığı bıçakla Nurcan Özkul'u öldürdü. İşte olan eşi C.Ö.'ye "Seni çok seviyorum" mesajı atan Ali Özlemiş, kendisini de asarak intihar etti. Saat 18.00 sıralarında işten dönen C.Ö., hem eşi Ali Özlemiş'i hem de eşinin birlikte olduğu Nurcan Özkul'u ölü olarak buldu. C.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ali Özlemiş ve Nurcan Özkul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Ali Özlemiş'in kızının feryadı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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