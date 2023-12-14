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Denizli'de Genç Kızın Çantasından Kredi Kartı Çalındı

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Denizli'de genç kızın unuttuğu çantasından kredi kartını çalan şüpheli, temassız ödeme seçeneğini kullanarak 5 bin liralık tekel ürünü satın aldı. Hırsız alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalanırken, genç ise saatler içerisinde yaşananları hesabını kontrol etmek isteyince anladı.

Denizli'de genç kızın unuttuğu çantasından kredi kartını çalan şüpheli, temassız ödeme seçeneğini kullanarak 5 bin liralık tekel ürünü satın aldı. Hırsız alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalanırken, genç ise saatler içerisinde yaşananları hesabını kontrol etmek isteyince anladı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Burcu Arslan (21), arkadaşıyla birlikte eve dönmek için taksi bekledikleri durakta çantasını unuttu. Taksi ücretini arkadaşının ödemesi nedeniyle çantasına ihtiyaç duymayan genç kız, saatler sonra beklediği para transferini kontrol etmek için mobil uygulamaya giriş yaptığı esnada hayatının şokunu yaşadı. Kart hareketlerinde 5 bin liralık alışveriş yapıldığını fark eden Arslan, çantası ve cüzdanının çalındığını anladı. Kartın temassız özelliğiyle tekel ürünü satın alındığını gören Arslan, alışverişlerin yapıldığı işletmelerin yolunu tuttu. Kredi kartının kullanıldığı anları güvenlik kamerasından izleyen Arslan, kartını iptal ettirdikten sonra bakiyesinin yarısından fazlasını bitiren şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Genç kızın unuttuğu çantasını geri getirmek yerine kartını çalıp alışveriş yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Görüntülerde şahıs çok rahattı"

Rahat tavırları ile pes dedirten hırsızın yakalanmasını isteyen Burcu Arslan, "Arkadaşımla taksiye bindik ve evime geldim. Araçtan indikten sonra ödemesini arkadaşım yaptı. Biraz hasta olduğum için evde uzanıyordum ve arkadaşımdan para transferi bekliyordum. Banka hesabıma girip baktığımda ise 8-9 bin TL ye yakın kullanacağım bakiya limitim bulunuyordu. İncelediğimde hesabımdaki bakiyenin düşük olduğunu fark ettim. Arkadaşıma en son harcama yapılan işletmeler de ürün alıp almadığını sordum ve olumsuz yanıt alınca ne olduğunu anlamadım. Sonra alışveriş yapılan işletmelere gittim ve tek tek aramaya başladım. Sonra alışveriş yapılan işletmelerdeki görüntüleri izledim. Görüntülerde şahıs çok rahattı ve hemen şikayetçi olmak için karakola gittim. Yani normal bir şekilde kartın kendisine aitmiş gibi alışveriş yapmış. Ben yemedim sen ye der gibi hareket etmiş. İlk önce şapkasız giriyor ve sonra kameralara yakalanmamak için şapka takıyor. Cüzdanım içerisinde kredi-hesap kartlarım, kimlik kartım, bir miktar nakit paramı almış. Kartımda yaklaşık 5 bin TL'ye yakın harcama var ve 4 bin TL kalmış durumda" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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