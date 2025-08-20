Denizli'de Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ağaca çarptı. Kazada 23 ve 22 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ölenlerden birinin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. 2 kişi öldü, sürücü ise ağır yaralandı. Kazada ölen gençlerden birinin ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.T. (26), idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adete ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23), ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22), olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in bugün doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Özel'in iddiası başını yaktı! Bakanlıktan Mücahit Birinci kararı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Trump'ın yanından ayrılır ayrılmaz Erdoğan'ı aradı
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş

İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.