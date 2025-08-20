Denizli'de Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. 2 kişi öldü, sürücü ise ağır yaralandı. Kazada ölen gençlerden birinin ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.T. (26), idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adete ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23), ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22), olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in bugün doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ