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Denizli'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü: 8 Yaralı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı. Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan partililerden 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Balkonun altında kalan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Seçim kutlamalarının sonlandırılması ve yaralıların tahliye edilmesinin ardından parti binasının çöken balkonu iş makinesi tarafından güvenli bir şekilde yıkılarak, molozlar kaldırıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Tavas Kaza 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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