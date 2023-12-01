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Denizli'de Boşanma Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Öldü

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Denizli'de evi terk eden Erdal Yalçın, eşi Emine Yalçın'ı ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy'u pompalı tüfekle öldürdü. Yalçın, ilk duruşmada suçlamaları kabul etti ve pişman olduğunu belirtti.

DENİZLİ'de evi terk edip, boşanmak isteyen eşi Emine Yalçın'ı (38), sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy'u (33) ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) pompalı tüfek ile öldüren Erdal Yalçın (40), ilk duruşmada, "Elimdeki tüfekle hedef gözetmeksizin Mehmet'e doğru ateş ettim, neresine geldiğini bilmiyorum. Bu olaylar yatak odasında oldu. Ateş ettikten sonra salona çıktım. Salonda Emine ve Mehmet'in annesi ile karşılaştım. Emine bana küfretti. O anda elimdeki tüfek ile ona bir el hedef gözetmeksizin ateş ettim" dedi.

Eşi Erdal Yalçın'ı terk ettiği iddia edilen Emine Yalçın, Muğla'nın Ortaca ilçesinden Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy'un yanına geldi. Eşini takip eden Erdal Yalçın da 12 Temmuz 2022'de Mehmet Aksoy'un evine gitti. Burada Erdal Yalçın, eşi ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy arasında tartışma çıktı. Bu sırada Erdal Yalçın, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Yalçın'a, Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'a art arda ateş etti. 3 kişi hayatını kaybetti, kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

'1 YILDIR GÖNÜL İLİŞKİSİ VARMIŞ'

Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, ölen kişilerin yakınları, Erdal Yalçın ve taraf avukatları katıldı. 3 kişinin ölümüne neden olma suçundan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istenen Yalçın, "Eşim ile aramızda boşanma meselesi yüzünden tartışma yaşıyorduk. Eşim bu yüzden evi terk etti. Eşim ile Mehmet Aksoy arasında 1 yıldır gönül ilişkisi varmış. Eşim, Mehmet Aksoy'un Ören Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başlamış. Olay günü, Ören Mahallesi'ne gittim. Amacım sadece konuşmaktı. Tüfek ve tabancayı yanıma alıp, eve doğru gittim. Evin oraya geldiğimde balkonda eşim ile Mehmet'in annesi vardı. Yukarıdan onlar da beni gördüler. Emine bana 'Niye geldin?' dedi. Konuşmaya geldiğimi söyledim. Bu sırada merdivenlerden balkona çıktım. Tam kapıda Mehmet ile karşılaştım. Mehmet bana bu sırada küfretmeye başladı. Daha sonra Mehmet eve girdi, arkasından içeriye girdim" dedi.

'EMİNE'YE ATEŞ EDERKEN ONA DA DENK GELMİŞ'

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet bir şeyler arıyordu. Mehmet'in silah ya da tüfek aradığını düşündüm. Sonra bir anda bana doğru yürüdü. Aniden döndüğü için elinde bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum. Elimdeki tüfekle hedef gözetmeksizin Mehmet'e doğru ateş ettim, neresine geldiğini bilmiyorum. Bu olaylar yatak odasında oldu. Tabanca da belimdeydi. Ateş ettikten sonra salona çıktım. Salonda Emine ve Mehmet'in annesi ile karşılaştım. Emine bana küfretti. O anda elimdeki tüfek ile ona bir el hedef gözetmeksizin ateş ettim. Ancak ne kadar ateş ettiğimi bilmiyorum. Emine yere düştü. Bu sırada yaşlı kadın evden koşarak kaçtı. Ona ateş etmedim ancak Emine'ye ateş ederken ona da denk gelmiş. Amacım sadece konuşmaktı. Olayı tasarlamadım ve kimseyi öldürmek istemedim. Pişmanım."

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlemesi için erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emine Yalçın Erdal Yalçın Mehmet Aksoy Denizli Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3. Sayfa Haberler

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