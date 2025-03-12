Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti

Nükleer savaş kapıda! Tarihi hata sonrası resti çekti
Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Naci Görür sallanan ilimizi uyardı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Denizli'de Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sözlü tartışmanın ardından buluşan gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Alperen Karaca hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Denizli'de yaşadıkları sözlü tartışmanın ardından randevulaşarak buluşan gençler arasında çıkan kavga cinayetle noktalandı. Parkta bıçaklı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından telefonda konuşan gençler, ortak buluşma noktası belirledi. Yanlarına arkadaşlarını da alan gençler, Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine yanında bıçakla gelen Enes Ali H., Alperen Karaca'yı bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen Karaca'nın bıçaklandığını gören diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Karaca, en yakın hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan Enes Ali H. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 4 arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı.. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

12 yıl sonra sil baştan! iPhone'larda bildiğiniz her şey değişiyor
img

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
img

MHP, CHP'ye tüm kapıları kapattı! Görüşmek için tek bir şartları var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Bu sezon Fenerbahçe'de yapamadığını yeni takımında 22 dakikada yaptı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.