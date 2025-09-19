Denizli'de Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de dolandırıcılık, cinayet ve yağma gibi çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Denizli'de devriye atan Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkında dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kasten öldürme ve kasten yaralama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheli yakalandı.

Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise yağma, cebir, tehdit, hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - DENİZLİ