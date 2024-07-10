Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Nazife Demir'den 9 gündür haber alınamıyor. Gelini tarafından aranan kadının bulunması için yardım isteniyor.

Denizli'de evden tek başına çıkıp giden Alzheimer hastası Nazife Demir'den 9 gündür haber alınamıyor. Eline güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğrafını alan gelini, sokak sokak gezerek kayıp kayınvalidesini arıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evinden, 2 Temmuz akşam saatlerinde tek başına çıkıp giden Alzheimer hastası Nazife Demir'den haber alınamıyor. En son Akvadi Parkı bölgesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan kayıp kadının fotoğraflarını eline alan gelini Neşe Özdemir Demir, 9 gündür sokak sokak gezerek kayıp kaynanasını bulmaya çalışıyor. Eşiyle birlikte çevredeki vatandaşlara sorarak yaşlı kadına ait bir iz bulmaya çalışan gelin, hayatından endişelendikleri annelerini gören veya duyan olursa kendilerine ya da polis ekiplerine haber vermelerini istiyor.

Akşam saatlerinde kahve içmek için balkona çıktıklarında anneleri Nazife Demir'in evde olmadığını fark ettiklerini söyleyen gelin Neşe Özdemir Demir, sokağa inerek aramaya başladıklarını ve polis ekiplerine haber verdiklerini ifade etti. Geçen 9 günde herhangi bir ize ulaşamadıklarını kaydeden Özdemir, "Akşam yemeğini yedikten sonra kahve içmek balkona çıktığımızda kızım geldi ve 'babaannem yok' dedi. Bütün odalara baktık ama hiçbir odada yoktu. Sonra bir anda aşağıya gittiğini düşündük. Aramak için dışarı çıktık. Dokuzkavaklar Semt Polikliniğinin olduğu yerlere baktık, yoktu. Gece aramadığımız yer kalmadı. Ardından ise ekiplere haber verdik. Ertesi gün saat 08.00 itibariyle kamera görüntülerine ulaştık. Sevindik yoluna çıkıyor. Sonrasında ise Şekerci durağından aşağıya iniyor. En son görüntü olarak Akvadi Parkı çevresinde görülmüş. Yanında ise 4 bin TL civarında parası vardı. Herhangi birisi parasını alsa, darp etse karşı koyamaz, kendisini ifade edemez. Biz canından şüpheliyiz. Alzheimer hastalığı var. Kendini ifade edemiyor. En son görüntülerde, Akvadi Parkı tarafında gördük. Ama sonrasında ise kameraları ulaşamadık. Bütün komşularımızı sorduk yoldan geçerken bütün herkesi sorduk ama ulaşamıyoruz. Denizli halkına duyarlılığa davet ediyoruz. Gören olursa bizlere veya polise haber vermelerini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Denizli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Bakmadan Geçme

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Rıza Kocaoğlu'nun hayatı! Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777
Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title