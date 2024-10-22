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Denizli'de Aile İçi Cinayet: Madde Bağımlısı Genç, Babasını ve Ağabeyini Öldürdü

Denizli'de Aile İçi Cinayet: Madde Bağımlısı Genç, Babasını ve Ağabeyini Öldürdü
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Denizli'nin Tavas ilçesinde K. Pekdemir, babası ve ağabeyini bıçakladıktan sonra evi ateşe verdi. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sık sık para isteyen oğul, cinayet sonrası çelişkili ifadeler verdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde babasını ve ağabeyini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren şahıs yakalanmasının ardından çelişkili ifadeler verdi. Cinayet şüphelisi şahsın uyuşturucu madde satın almak için para istediği babasıyla sık sık tartıştıkları ileri sürüldü.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen K. Pekdemir (28), evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Süleyman Pekdemir (60) ve ağabeyi Muhammet Pekdemir'i (35) bıçakla yaraladı. Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçarken, babası ve ağabeyi hayatını kaybetti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, büyük hasar oluşan evde baba oğlun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Jandarmadaki ifadesinde kendisiyle çelişti

Olay yerinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın ardından bir şahsın motosiklet ile uzaklaştığı görüldü. Görgü şahitlerinin de ilk ifadeleri ışığında hareket eden jandarma ekipleri şüpheleri üzerine çeken K. Pekdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli K. Pekdemir, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheli K. Pekdemir'in jandarmadaki ifadesinde önce, "Bıçakla öldürdüm" dediği ardından ise "Tüfekle vurdum" şeklinde çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

"Uyuşturucu madde temini için sık sık babasından para istiyor" iddiası

Olayın gerçekleştiği adreste Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammet Pekdemir'in birlikte yaşadığı öğrenildi. Süleyman Pekdemir'in bir süre önce eşinden boşandığı ve eşinin bir oğluyla birlikte kent merkezinde ikamet ettiği belirtildi. Olayın şüphelisi K. Pekdemir ise ilçe merkezinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Madde bağımlısı olan K. Pekdemir'in babasından sık sık uyuşturucu madde satın almak için para istediği ve ikilinin bu nedenle tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Jandarma ekipleri baba-oğlun hayatını kaybettiği evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, büyük hasar oluşan evde detaylı inceleme yapılacağı kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Cinayet denizli 3-sayfa Sağlık Tavas Baba Suç

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