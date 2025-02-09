Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner

Denizli'de 70 Yaşındaki Adam Kayıplara Karıştı

Denizli'de 70 Yaşındaki Adam Kayıplara Karıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acıpayam ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ömer Arslan, 7 Şubat Cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, jandarma ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam kayıplara karıştı. Yakınları yaşlı adamdan günlerdir haber alamıyor.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi, Ovayurt Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Ömer Arslan, 7 Şubat Cuma günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ömer Arslan'dan haber alamayan eşi ve çocukları jandarma ekiplerine ihbarında bulundu. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri her yerde Arslan'ı arıyor. Yapılan çalışma kapsamında incelenen güvenlik kameralarından Arslan'ın Acıpayam-Burdur makası olarak bilinen noktadan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden yolcu otobüsüne bindiği tespit edildi.

"Babamın canından endişe ediyoruz"

Babasının bir an önce bulunmasını istediğini belirten kızı Meral Kandemir, "Babam Cuma günü, bir arkadaşı ile alkol almış, arkadaşı saat 14.00-14.30 civarında babamı Acıpayam-Burdur makasına bırakmış, cebinde de 5 bin lira parası varmış. O günden beri babamdan haber alamıyoruz. Telefonu kapalı ulaşamıyoruz, hiç böyle yapmazdı. Tanıdığımız arkadaşları ile görüştük kimse nerede olduğunu bilmiyor. Annem jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri babamın bir arkadaşının ifadesini aldı. Şuanda her yerde babamı arıyoruz. Babamın akıl sağlığı yerindedir, o gün evde her hangi bir sorun da yaşanmadı, neden ve nereye gittiğini anlamadık. Canından endişe ediyoruz" ifadelerini

kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
img

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
img

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Kuzey Kore'den beklediğini alamayan Putin Afrikalılardan oluşan ordu kuruyor

Kuzey Kore hüsrana uğratınca, yeni ordu kuruyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.