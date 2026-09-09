Haberler

Denizli’de 4 aydır ödemeleri yapılmayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Denizli’de 4 aydır ödemeleri yapılmayan inşaat işçileri çatıya çıktı
Güncelleme:
+70 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yapımı devam eden 15 katlı lüks konutların inşaatında çalışan taşeron işçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem yaptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapımı devam eden 15 katlı lüks konutların inşaatında çalışan taşeron işçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem yaptı. İşçiler, paraları hesaplarına yatırılmadan çatıdan inmeyeceklerini belirtti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yapımı devam eden rezidans inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı lüks konut projesinde çalışan taşeron firma işçileri, yaklaşık 4 aydır yüklenici firmadan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıktı. Çatıya çıkarak eylem başlatan işçileri gören vatandaşların ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatıdaki işçilerin, aşağıda bekleyen firma yetkililerine beton parçaları attığı görüldü. İşçiler, çatıdan aşağıya seslenerek aylardır alamadıkları emeklerinin karşılığını istedi.

"Paramız yatmadan inmeyeceğiz"

İşçiler, ücretleri hesaplarına yatırılmadan çatıdan inmeyeceklerini belirtti. Güvenlik güçleri ise eylemlerini sürdüren işçileri ikna etmek ve olayın büyümesini önlemek amacıyla arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Çatıdaki işçiler, yaşadıkları mağduriyeti "4 aydır buradayız, bir kuruş para alamadık. Bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz diyerek 4 aydır bizi oyalıyorlar. Çatıya çıkıp grev yapmak mecburiyetinde kaldık. Biz hakkımızı, alın terimizi istiyoruz. Bizim evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldik. Bizler emeğimizin karşılığı olan parayı istiyoruz. Burada var gücümüzle çalıştık ama karşılığı yok. Sürekli bizleri oyalıyorlar, paralarımızı yatırmıyorlar. Ailemiz bizden para bekliyor, bizde para yok. Bizim paramızı yatırsınlar" ifadelerini kullanarak anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi

Lizbon'da ikinci gol geldi
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

Bu fotoğrafla ilgili söyledikleri, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini beşledi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini paramparça etti
Özel'den erken yerel seçim çağrısı: Yüzde 45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum

Canlı yayında iktidara meydan okudu! Çok önemli bir teklifi var
Erkekler tuvaletindeki gizli kamera skandalında 1 tutuklama

Erkekler tuvaletindeki skandalda 1 tutuklama
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı

Ölüm saçan tabela! Küçük çocuk hastanelik oldu
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar