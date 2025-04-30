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2 yaşındaki bebek annesinin sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü

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Denizli Sarayköy'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü öne sürülen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alındı.

Denizli'de Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan S.B.D. isimli kadın; başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Denizli'de 2 Yaşındaki Bebek Annesinin Erkek Arkadaşı Tarafından Dövüldü

SAĞ GÖZÜ TAMAMEN KAPANDI

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

Denizli'de 2 Yaşındaki Bebek Annesinin Erkek Arkadaşı Tarafından Dövüldü

ERKEK ARKADAŞININ DARP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

Denizli'de 2 Yaşındaki Bebek Annesinin Erkek Arkadaşı Tarafından Dövüldü

SAĞLIKÇILAR BEBEĞİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Denizli'de 2 Yaşındaki Bebek Annesinin Erkek Arkadaşı Tarafından Dövüldü

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 yaşındaki bebek annesinin sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

o masumu koruma altına alırlar inşallah.

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Haber YorumlarıBekir efe:

ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞI 2 YAŞINDA BABA NERDE ACABA ?

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Haber YorumlarıVertigo:

Düşünsene 18-20 yaşındasın böyle bir haberin var küçüklüğüne dair. Bunu yapan adamın ölüsünü mü dirisini mi sonra???

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