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Denizli'de 15 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra işten çıkarak eve gelen karı koca 15 yaşındaki çocuğunun tüfekle vurulmuş halde buldu. Anne ve babanın feryatları duyan komşuları adrese geldi. Komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezgin E.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Jandarma ekiplerinin evde yapılan inceleme neticesinde toplam 3 farklı av tüfeği muhafaza altına alındı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki Sezgin E.'nin kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale denizli 3-sayfa Çocuk Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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