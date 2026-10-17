Denizli Çivril'de jandarma trafik güvenliği için reflektörlü yelek dağıttı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerince, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara reflektörlü yelek hediye edildi.

Denizli'nde Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik güvenliği farkındalık etkinliği düzenlendi. "Kask Tak Hayatta Kal, Yelek Giy Görünür Ol" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma ekiplerince vatandaşlara reflektörlü yelek dağıtıldı. Çalışmada, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının ve trafikte görünürlüklerini artıracak önlemler almasının önemi vurgulandı.

Etkinlikte, motosiklet kazalarında baş yaralanmalarının önlenmesi ve yaralanmaların etkilerinin azaltılması açısından kask kullanımının önemine dikkat çekildi. Reflektörlü yeleklerin ise özellikle gece saatlerinde ve görüş mesafesinin düştüğü şartlarda sürücülerin fark edilmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

Tarım araçlarının yoğun olarak kullanıldığı Çivril'de düzenlenen etkinlikle, trafik kurallarına uyulması ve koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı