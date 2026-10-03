Denizli Çivril'de ağılda kurtla karşılaşan besici, bir koyunun telef olduğunu gördü

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Denizli'nin Çivril ilçesinde gece saatlerinde bir ağıla giren kurt, bir koyunu telef etti. Ağıldan gelen sesler üzerine hayvanlarının yanına giden besici Serkan Ay, kurtla karşılaşınca hayvanın telef olduğunu fark etti.

Olay, Çivril'in Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Ay'a ait ağıldan gece saatlerinde sesler gelmesi üzerine Ay, hayvanlarının bulunduğu bölüme gitti. Ağıla giren Ay, bir kurtla karşılaştı. Kurt, Ay'ı görünce ağıldan çıkarak kaçtı. Ağılda yapılan kontrolde bir koyunun telef olduğu belirlendi. Ay, telef olan koyunu köy dışına götürerek gömdü.

Bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığını ifade eden Serkan Ay, son yıllarda kurtların mahalle çevresinde daha sık görülmeye başladığını söyledi.

Ay, "Gece ağıldan sesler geldi. Gittiğimde kurtla karşılaştım. Beni görünce kaçtı. Bir koyunumu telef etmiş. Daha önce de benzer olaylar yaşandı. Son yıllarda bu tür olayların arttığını görüyoruz." dedi.

Besiciler önlem alınmasını istiyor

Kurdun ağıla girmesi mahallede endişeye neden olurken, besiciler özellikle gece saatlerinde hayvanlarını korumak için daha dikkatli davranmaya başladı. Olayla ilgili yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, bölgede bazı avcıların kurdun yeniden ortaya çıkması ihtimaline karşı takip yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı