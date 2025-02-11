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DEM Parti Üyelerine Van'da Polis Müdahalesi

DEM Parti Üyelerine Van'da Polis Müdahalesi
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Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında Milletvekili Mahmut Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı ve 17 kişi gözaltına alındı.

Van'da izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

Van Valiliğinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Karara sert tepki gösteren Milletvekili Mahmut Dindar, polislerle tartışarak, "Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın" sözleriyle tepki gösterdi. Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

Olaylar sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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