Üye Girişi
Haberler

DEM Parti, Batman'da polislere yapılan saldırıyı skandal sözlerle paylaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da kayyum kararını protesto eden PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. DEM Parti Gençlik Örgütü, polislere saldıran kişilerin görüntülerini "Belediyeler irademize teslim edilene kadar alanlardayız" notuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından Mardin ve Batman'da izinsiz gösteriler düzenlendi. Polise taş atan gruplara müdahale edildi. Gözaltına alınanlar oldu.

DEM PARTİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Batman'da başlayan gösteriler bu akşam da devam etti. PKK sempatizanları kentin birçok noktasında ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis araçlarına molotoflu saldırılar düzenleyen terör sempatizanları çöp konteynerlerini devirerek yolları kapattı. DEM Parti Gençlik Örgütü, sosyal medya hesabından polislere yapılan saldırı görüntülerini, "Direnişin rengi gecenin karanlığını aydınlatıyor. Belediyeler irademize teslim edilene kadar alanlardayız" notuyla paylaştı.

BATMAN VALİLİĞİ: 6 POLİS YARALANDI

Batman Valiliği, belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişilerin taşlı ve fiziki saldırıları sonucu 6 polisin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kararın ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 67 kişi gözaltına alındı" bilgisi verildi. Söz konusu olaylarda, görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik de taşlı ve fiziki saldırılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "6 polisimiz yaralanmış olup, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA zarar görmüştür. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

5 BELEDİYE PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada da dün anahtarlarını aldıkları belediyeye ait 5 toplu taşıma aracını belediye binası önüne park eden, araçlarda maddi hasara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen belediyede görevli Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DEM Parti, Batman'da polislere yapılan saldırıyı skandal sözlerle paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında

ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında

 ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım

ABD'de tarihi günde Harris'ten ilk sözler! En az Trump kadar net

 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz

Oy verme işlemi devam ederken Trump'tan dikkat çeken video! Seçmene bir mesajı var
Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı

FBI'a gönderilen mektupta "Trump" detayı! Apar topar tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli? Samsunspor Fenerbahçe'yi neden mahkemeye veriyor? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 6-7 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Galatasaray Samsunspor maçı neden 16.00'da erken oynanıyor? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Buca, Bornova, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Seyhan, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 6 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.