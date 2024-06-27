Üye Girişi
Haberler

Delikliçınar Meydanı'nda Elektrik Panosundan Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin işlek meydanlarından olan Delikliçınar Meydanı'nda bir binanın elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnceleme başlatıldı.

Denizli'nin işlek meydanlarından olan Delikliçınar Meydanı'nda bir binanın elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Delikliçınar Meydanı'ndaki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan yangında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binadan yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Delikliçınar Meydanı İnceleme Denizli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title