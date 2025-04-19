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Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

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Beşiktaş'ta bir kafede oturan Cengiz Ş., kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Eşinin gözü önünde gerçekleşen olayın ardından saldırgan Kadir N., Edirne'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'da bir kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22), polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş., eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMusa Tekin:

ülke ne hale geldi?

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

HERKESİN SİLAHIMI VAR BEN HARİÇ

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

KISASA KISAS FARZ ALLAH IN EMRİ BU

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Haber YorumlarıAlkurt:

Kekolar egitimden gecmedigi surece cehalet Bas düsman olur, bu manzaralarda eksik olmaz. Korkunc.

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Haber Yorumlarıçiğdem şentürk:

Mafya dizilerine devam zamanında bir dizide intahar konusu olmuştu daha bu iktidar yoktu o zaman intihar vakaları artmıştı o yıl yasaklandı dizi kaldırıldı biz düşmanı dışarıda aramayalım düşman içeride.

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Haber YorumlarıSerkan Turkes:

ALLAH dan korkun şu ülkeye idam getirin artık ülke yaşanmaz hâle geldi kusura bakmasın kimse ama öyle herkesin elinde silah cabası zaten ülkede güvenlik sorunu ve suç makineleri sorunu var

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yorumum nedeni? Sebebi? Ne için? bu canilik..

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