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Define aradığı dehlizde feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Define aradığı dehlizde feci şekilde can verdi

Trabzon'un Arsin ilçesi Elmaalan mahallesi kırsalında bulunan sarp arazide define aramak için kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu, girdiği dehlizde göçüğün meydana gelmesiyle hayatını kaybetti

Gece geç saatlerde meydana gelen olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Bölgeye gelen ekipler, uzun süren bir çalışmanın ardından kayalıklar arasında kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu'ya ulaştı.

EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Yapılan ilk kontrollerde, Ömer Kalyoncu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri ise yeni bir göçüğün yaşanmaması için bölgede geniş çaplı önlemler aldı.

İşte olay yerinden kareler;

Define aradığı dehlizde hayatını kaybetti

Define aradığı dehlizde hayatını kaybetti

Define aradığı dehlizde feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Jandarma, Define, Arsin, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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