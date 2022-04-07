Define aradığı dehlizde feci şekilde can verdi

Gece geç saatlerde meydana gelen olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Bölgeye gelen ekipler, uzun süren bir çalışmanın ardından kayalıklar arasında kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu'ya ulaştı.

EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Yapılan ilk kontrollerde, Ömer Kalyoncu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri ise yeni bir göçüğün yaşanmaması için bölgede geniş çaplı önlemler aldı.

İşte olay yerinden kareler;