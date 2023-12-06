Üye Girişi
Haberler

Dayak yedi, silah çekti...O anlar kamerada

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sapanca'da yaşanan kavga sırasında dayak yiyen bir kişi, silah çekerek 2 kişiyi yaraladı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları izleyebilirsiniz.

Dayak yedi, silah çekti...O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşılaştığı husumetlisi ile kavga ettiği esnada dayak yiyen şahıs 2 kişiyi silahla yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Aralık Pazar günü gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.C.ve M.T.bir iş yerinin önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olay esnasında Ş.C. tabanca ile M.T.'e ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler M.T. ile kavgayı ayırmak isteyen M.B.'e isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B.'nin kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenilirken, M.T. ise sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, iki kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.T.'nin iş yerinin önünden geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve Ş.C. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı. M.B. ile bir vatandaşın tarafları ayırmak için müdahale ettiği esnada yere düşen Ş.C.'nin daha sonrasında belinden çıkardığı silah ile ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Sapanca kavga Saldırı Olay Güvenlik Güvenlik Kamerası Şiddet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title