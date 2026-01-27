Haberler

Datça'da sele kapılan sürücü, çalıya tutunarak hayatta kaldı

Datça'da sele kapılan sürücü, çalıya tutunarak hayatta kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde sel sularına kapılan Ahmet U., bir çalıya tutunarak 1 saatlik arama sonrası kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde aracıyla taşan dereden geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan ve aracından çıkmayı başararak bir çalıya tutunan adam, 1 saatlik aramanın sonunda sağ olarak bulundu.

Olay, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet U. isimli vatandaş, aracıyla bölgedeki arazine gezmeye gitti. Havanın kötüleşmesiyle geri dönemek isteyen Ahmet U., aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçerken aracıyla sele kapıldı. Aracıyla birlikte sürüklenmeye başlayan talihsiz adam, ilk fırsatta yeğeni ve eşini arayarak sele kapıldığını, yardım göndermelerini istedi. Bunun üzerine yeğeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı buldu. Ahmet U.'nun araçta olmaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda Ahmet U., dere kenarında bir çalıya tutunmuş olarak bulundu. Sağ olarak bulunan adam, bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk kontrolünün ardından Ahmet U., hipotermi riski dolayısıyla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

3 ismin sonucu çıktı! Aralarında ünlü oyuncu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı