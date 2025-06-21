Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 162 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde araçla seyir halinde olan 2 şüphelinin üstünde yapılan aramada 162 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri tarafından 19 Haziran tarihinde Darıca ilçesinde şüphe üzerine araç durduruldu. Kontrol edilen araç içerisinde R.Ç. ve A.B. isimli şahısların üzerlerinden 162 adet sentetik ecza hapı maddesi ele geçirildi. Haplara el koyulurken 2 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ