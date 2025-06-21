Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 162 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 162 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis, bir araçta yaptığı kontrolde 162 adet sentetik ecza hapı buldu. İki şahıs uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde araçla seyir halinde olan 2 şüphelinin üstünde yapılan aramada 162 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri tarafından 19 Haziran tarihinde Darıca ilçesinde şüphe üzerine araç durduruldu. Kontrol edilen araç içerisinde R.Ç. ve A.B. isimli şahısların üzerlerinden 162 adet sentetik ecza hapı maddesi ele geçirildi. Haplara el koyulurken 2 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sacha Boey milli takımını değiştiriyor

Boey milli takımını değiştiriyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.