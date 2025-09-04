Haberler

Darıca'da Kadınların Gizemli Kıyafet Değişikliği

Darıca'da Kadınların Gizemli Kıyafet Değişikliği
Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 kadın, bir evin bahçesinde kıyafet değiştirerek bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, vatandaşlar arasında şüphe uyandırdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 kadın, ara sokaktaki bir evin bahçesinde farklı renkte eşarp ve kıyafet değişikliği yaptı. Kadınların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca İstasyon Caddesi'nde bir evin bahçesine gelen 4 kadından 3'ü, ellerinde bulundukları poşetlerden kıyafet çıkardı. Ardından 3 kadın, farklı renkte eşarplar ve giysiler giyerek bölgeden uzaklaştı. Kadınların bu durumu şüphe uyandırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, kadınların dilenci olduklarını ve iş kıyafetlerini giydiklerini iddia etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
