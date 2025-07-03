Dargeçit'te 15 Temmuz Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koordinasyon ve genişletilmiş asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Dargeçit Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Taşkın, İlçe Emniyet Amiri Fatih Uyguralp ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçede gerçekleştirilecek etkinliklerin planlaması ele alındı. Etkinliklerin güvenli ve anlamına uygun şekilde icra edilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği vurgulandı.

Toplantıda, ilçenin genel güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliğine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantı, Dargeçit'te huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - MARDİN