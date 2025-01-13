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Darende'de Şekerlemeci İsmail Özoğlu, Atkısı ile Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Darende'de Şekerlemeci İsmail Özoğlu, Atkısı ile Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Darende ilçesinde, 59 yaşındaki İsmail Özoğlu'nun atkısının hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Malatya'nın Darende ilçesinde şekerlemecilik yapan 59 yaşındaki İsmail Özoğlu, boynundaki atkısının hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesine Şerefiye Sokak'ta şekerleme işi yapan 59 yaşındaki İsmail Özoğlu'nun atkısı, hamur açma makinesinin pervanesine sıkıştı. Makinenin çalışmaya devam etmesiyle birlikte Özoğlu, atkı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdi. Özoğlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki diğer esnaf tarafından bulunurken durum emniyete haber verildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde polis ekipleri ve nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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