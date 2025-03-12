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Darende'de Sazlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Darende'de Sazlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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