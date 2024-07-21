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Darende'de otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çapa motoru çarpıştı ve çapa motoru sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, M. Y. idaresindeki otomobil ile T. G. yönetimindeki kullandığı çapa motoru ile çarpıştı. Kazada, çapa motoru sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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