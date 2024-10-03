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Darende'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Darende'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından yaralı hastaneye sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Spor Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 ESM 444 plakalı otomobil ile T.Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı buradaki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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