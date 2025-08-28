Darende'de Kontrolden Çıkan Otomobil Üzüm Bağına Uçtu

Darende'de Kontrolden Çıkan Otomobil Üzüm Bağına Uçtu
Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki üzüm bağına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende istikametine seyir halinde olan İ.K. (62) yönetimindeki 06 BLF 196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki üzüm bağına girerek durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.A.K. (9) ile G.K. (63) yaralandı.

Yaralılar, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

