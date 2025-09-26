Haberler

Danıştay'dan Kartalkaya kararı! 9 bakanlık personeli için soruşturma izni

Danıştay'dan Kartalkaya kararı! 9 bakanlık personeli için soruşturma izni
Danıştay'dan Kartalkaya kararı! 9 bakanlık personeli için soruşturma izni
Danıştay, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9 kişi için soruşturma izni verdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında ise soruşturma izni çıkmadı.

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

DANIŞTAY'DAN KARTALKAYA KARARI

Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal otelde çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Danıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9 kişi için soruşturma izni verdi.

9 BAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ile yangında oğlu Alp Mercan'ı kaybeden Eray Mercan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda "olayda sorumlulardan birinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu"tespitlerini gerekçe olarak sundu. Başvuruda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sadece kontrolörlere soruşturma izni vermesinin kamu zararının ve hizmet kusurunun tüm yönleriyle ortaya konulmasını engellediğini ifade ederek, ihmali bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm kamu görevlileri bakımından soruşturma izni verilmesini" talep etti.

BAKAN YARDIMCISINA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Danıştay 1. Dairesi, "soruşturma izni verilmemesine'' yönelik işleme yapılan itirazları kesin olarak karara bağladı. Danıştay 1. Daire Dairesi, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürleri Neşe Çıldık ile Şennur Aldemir Doğan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısıları Bülent Çınar Çavuş ile Elçin Şimşek,Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Başkontrolörler Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkında soruşturma izni verdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile iki stajyer öğrenci hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Daire, bazı isimler hakkındaki kararı oybirliği ile bazıları yönünden ise oy çokluğuyla aldı.

Danıştay 1. Dairesi'nin bir üyesi, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcıları Bülent Çınar Çavuş ile Elçin Şimşek hakkında soruşturma izni verilmesi talebine "Grand Kartal Otelde inceleme, denetim ve kontrol görevlerinin bulunmadığı, Otelde yapılacak denetimde usulsüzlük tespit edilmesi halinde, bunların görmezden gelinmesi ya da örtbas edilmesi yolunda herhangi bir talimat veya yönlendirmeleri olmadığı" gerekçesiyle ret oyu kullandı.

Danıştay 1. Daire Başkanı ise "Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz'ın mevzuata uygun davrandığı" değerlendirmesini yaparak, soruşturma izni verilmemesine yapılan itirazların reddinin gerektiğini kaydetti.

