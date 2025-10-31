Haberler

Danişmentli İsmail Efe Heykeline Zarar Verildi

Danişmentli İsmail Efe Heykeline Zarar Verildi
Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi hasır pazarında bulunan Danişmentli İsmail Efe heykelinde bulunan kama çalındı. Vatandaşlar, tarihi değerlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarihi hasır pazarında bulunan Danişmentli İsmail Efe heykelindeki kama çalındı.

Aydın'ın kurtuluşunda kızanlarıyla birlikte büyük bir kahramanlık gösteren Milis Binbaşı Danişmentli İsmail Efe'nin heykeline, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Özellikle Yunan işgali sırasında Aydın'da verdiği mücadele ve Yunanlıları kendi toplarıyla vurması, kahramanlık destanının en önemli anlarından biri olarak tarih sahnesine geçen Efe'nin heykelindeki kama, bulunduğu yerden söküldü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar tarihi değerlere saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bölge esnafından İsmail Çoban, "Tarihi hasır pazarında bulunan köylümüz, atamız İsmail Efe'nin heykeline zarar vermişler. Atalarımızın heykellerine vatandaşlar olarak sahip çıkalım" dedi. İzmir'den Aydın'a gezmeye gelen ve karşılaştığı manzaraya tepki gösteren Cemile Özçelik ise, "Çevremizde maalesef duyarsız insanlarımız var. Tarihimize bile zarar vermek için uğraşıyorlar. Heykelin ön kısmındaki kamayı alıp gitmişler. Çok kötü duruyor şu anda. Maalesef Aydın'a hiç yakışmamış. Değerlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef koruyamadık. Çok kötü bence. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - AYDIN

