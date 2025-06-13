Damadını Öldüren Şahıs İran'da Yakalandı

Damadını Öldüren Şahıs İran'da Yakalandı
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Damadını Öldüren Şahıs İran'da Yakalandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde damadını öldüren A.H.T., İran'ın Urumiye şehrinde yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi. Olayda damadının babası yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde damadını öldüren ve damadının babasını da yaralayan şahıs kaçtığı İran'ın Urumiye şehrinde yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen "Ateşli Silahla Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" olayının firari şüphelisi A.H.T. isimli şahsın, damadı olan E.A. isimli şahsı öldürdüğü, damadının babası olan N.A. isimli şahsı yaraladıktan sonra yasa dışı yollardan İran'a kaçtığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleri sonucu, şüpheliye ait bilgiler İran makamlarına iletilmiş, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce elde edilerek İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığı aracılığıyla İran makamlarına iletilen bilgiler doğrultusunda A.H.T., Urumiye'de yakalanarak tutuklandı. İran tarafından sınır dışı edilen A.H.T., Esendere Sınır Kapısı'nda teslim alınarak, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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