Cüzdanı Alan Kadın Kayboldu: Güvenlik Kamerasında Anbean

Önünde yürüyen vatandaşın düşen cüzdanını alan şahıs kayıplara karıştı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü cüzdanını alan kadın, cüzdanı geri vermeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Etimesgut ilçesinde bir vatandaş cüzdanını yere düşürdü. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, cüzdanı fark etti. Cüzdanı alan kadın olay yerinden uzaklaştı. Cüzdanı alınan şahıs durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı